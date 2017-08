Pub

As drogas terão sido vendidas na internet sob o slogan "Trump torna a festa excelente novamente"

Cerca de 5000 comprimidos de ecstasy feitos à imagem de Donald Trump foram apreendidos pela polícia alemã, na cidade de Osnabruque, no noroeste do país.

EPA/ANDREAS LEMPER Facebook

Twitter

As drogas foram confiscadas durante o fim de semana, a um pai e um filho, de 51 e 17 anos, respetivamente, após uma rusga ao veículo onde seguiam, em viagem para a Holanda.

EPA/ANDREAS LEMPER Facebook

Twitter

Um dos lados dos comprimidos mostra a cara do Presidente dos EUA, enquanto o outro tem o apelido Trump gravado por baixo de um conjunto de cinco estrelas. As drogas terão sido vendidas pela internet sob o slogan "Trump torna a festa excelente novamente"

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com a polícia alemã, citada pela BBC, os comprimidos foram apreendidos em conjunto com uma grande quantidade de dinheiro, após ter sido realizada uma busca ao veículo em que seguiam os dois suspeitos. Segundo a mesma fonte, as drogas encontradas têm um valor de venda de aproximadamente 40 mil euros.

O pai e o filho, de nacionalidade australiana, foram detidos.