Pub

583 pessoas morreram quando dois Boeing 747 chocaram

Esta segunda-feira, 27 de março, fica marcada pelo 40.º aniversário do maior acidente aéreo com vítimas mortais. Aconteceu em 1977 no aeroporto de Los Rodeos, na ilha espanhola de Tenerife.

Nesse mesmo dia, uma bomba tinha explodido em um outro aeroporto, concretamente na Gran Canária, outra das Ilhas daquele arquipélago. Perante este incidente, e sob ameaça de mais bombas, vários aviões foram desviados para outros locais, como foram os casos de dois Boeing 747, um da KLM e outro da Pan American, que tiveram de aguardar na pista daquele aeroporto até que o da Gran Canária fosse novamente aberto.

Devido a alguns erros de controladores aéreos, segundo relatos da altura, e ao imenso nevoeiro que se fazia sentir na altura, contudo, os dois aviões acabaram por chocar junto ao solo, quando ambos se preparavam para levantar. Acabaram por morrer 248 passageiros do Boeing da KLM e 335 da Pan American, o que deu um total de 583 mortes.