Bombista fez rebentar um veículo com explosivos na zona de Susian

Um bombista suicida matou hoje, pelo menos, 42 pessoas, a maioria rebeldes sírios, junto à cidade de Al-Bab, bastião do grupo Estado Islâmico, retomada na véspera pelos insurgentes, de acordo com um novo balanço de uma ONG.

O bombista fez rebentar um veículo com explosivos na zona de Susian, a nordeste da cidade estratégica que os rebeldes apoiados pela Turquia conquistaram na quinta-feira, após semanas de combates sangrentos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos to Homem (OSDH).

"O balanço subiu para 42 mortos, mas pode ainda aumentar, uma vez que há dezenas de feridos, alguns deles em estado crítico", indicou o Observatório, que começou por reportar a existência de 29 mortos.

Segundo a mesma fonte, o número de mortos poderá aumentar nas próximas horas porque há muitos feridos em estado grave.

