Habitantes de casas móveis preparam-se para a chegada do furacão na Florida

À medida que se espera que o furacão Irma atinja a Florida, autoridades dão ordem de evacuação para a população em risco. Diâmetro maior é maior que o do estado da Florida

Mais de 250 mil pessoas receberam ordem para sair de Palm Beach, na Florida. À medida que o furacão Irma se aproxima do estado norte-americano, as autoridades começam a prepara-se para o impacto de uma tempestade que tem um diâmetro superior ao da Florida.

"Não é nada que tenhamos visto na nossa vida. A força desta tempestade é memorável e não num bom sentido", afirmou um oficial local durante uma conferência de imprensa. Neste momento, está a ser pedido às pessoas que vivem nas zonas costeiras, em caravanas e junto a cursos de água para que abandonem as suas casas.

Quem não está nas zonas de evacuação deve ter à mão lanternas, carregadores extra para os telemóveis, água engarrafada e comida enlatada. "Pode demorar dias até que a assistência pública chegue", alertaram as autoridades locais.

Amanhã, às 10.00 locais, abrem os abrigos gerais que vão estar disponíveis para a população. As estradas estão cheias de pessoas que tentam fugir para norte, uma vez que todo o estado da Florida vai estar debaixo da influência do Irma.

É expectável que o furacão caia para categoria 4 quando chegar, no sábado à tarde, ao estado da Florida. No entanto esta diminuição de categoria 5 para 4 não terá grande impacto nos possíveis efeitos. O serviço de meteorologia de Miami avisou mesmo que é expectável "uma destruição total de casas móveis" e que entre as categorias 3 e 5 os ventos dos furacões são possivelmente mortais.