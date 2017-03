Pub

Há um ano o terror tomou conta da manhã na capital. A vida já voltou ao normal, mas é impossível esquecer o que aconteceu

Quando Salam Abdeslam, o sobrevivente dos responsáveis pelos ataques terroristas de Paris de novembro de 2015, foi encaminhado para as urgências do hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, depois de ter sido baleado no pé, no dia em que foi capturado em Molenbeek, ninguém imaginava que daí a quatro dias aquelas salas estariam cheias de feridos. 22 de março é um dia gravado na memória da cidade, mas, ao mesmo tempo, é também uma data que os habitantes querem esquecer. Há um ano a capital belga foi palco de três explosões - duas no aeroporto e uma no metro que mataram 32 pessoas e fizeram mais de 300 feridos.

A presença de militares no centro da cidade é a face visível das medidas securitárias que foram tomadas deste então. "Andam às voltas por todo o lado, o dia todo", comenta Jean Eric. Foi há 15 anos que este motorista de táxi viajou dos Camarões para Bruxelas. Aterrou no mesmo aeroporto onde há precisamente um ano deixou um grupo de clientes, "pouco antes dos atentados". Não sabe o que lhes aconteceu. "Estive no aeroporto às seis da manhã, dei meia-volta e fui-me embora. Apanhei outros passageiros, mas já não consegui voltar ao aeroporto. Já estava bloqueado", comentou com o DN, a propósito daquele "dia para esquecer".

Morreram 32 pessoas, 15 no aeroporto e, uma hora depois, no centro da cidade, a meio caminho entre as instituições europeias, a embaixada norte-americana e a sede do governo belga, uma nova explosão matou 13, no metro de Maelbeek. Quatro viriam a morrer mais tarde já no hospital.

A estação foi entretanto restaurada. Um mural, com mensagens de condolências, inaugurado um mês após os atentados, é o único sinal do que ali se passou, no dia em que "o impensável se tornou realidade" - pode ler-se numa das várias centenas de mensagens.

"É uma má lembrança. Todas as vezes que desço aqui, recordo-me daquilo. É uma coisa que não nos sai da memória, há-de ficar para sempre. É impossível esquecer", comentou um dos passageiros do metro, que "normalmente" evita a estação de Maelbeek, preferindo "sair ou uma estação antes, ou uma depois".

No dia 22 de março, Rebeca Mayoral estava a caminho de Maelbeek. O escritório da agência europeia para as PME fica junto à estação. "Estava a entrar no metro, na Avenida Louise, a caminho do trabalho e mandaram-nos sair". "Não sabia o que se passava", diz a funcionária, recordando o momento em que foi dada a ordem, que chegou tarde demais, para o encerramento das estações de metro. "Quando saí dos túneis é que recebi uma mensagem do escritório a dizer-me que havia outro atentado. Não se sabia se era em Schuman ou em Art-Loi".

Um mês depois dos atentados a estação reabriu. Maelbeek voltou a ser a paragem de Rebeca. "Foi difícil no princípio, mas eu venho de Madrid. Depois de ter vivido o terrorismo da ETA e os atentados de 11 março de 2004, nos comboios de Atocha, fica-se com a noção de que a vida continua. É certo que nos acostumamos".

Também "habituado aos atentados da ETA, em Espanha", José, motorista de um autocarro escolar, conta que, em dezembro de 2006, teve "a sorte" de escapar "por uma questão de dois minutos, ao atentado", quando uma carga de 200 quilos de explosivos deflagrou na bagageira de uma carrinha estacionada no Terminal 4 do aeroporto de Barajas, em Madrid.

Este espanhol, a viver em Bruxelas há "alguns anos", diz que "desta vez não estava tão perto", mas recorda o dia com a mesma "apreensão" com que ficou da primeira vez. "Há sempre alguma apreensão quando há muita gente", confessa, acrescentando, porém, que "a vida tem de continuar", mesmo que "não seja fácil", pois "há um temor que fica sempre depois de um atentado".

Hoje quase "tudo voltou ao normal". Nada que faça lembrar as primeiras horas da manhã de 22 de março, há um ano, marcadas pela "agitação das pessoas", quando se confirmou que se tratava de um atentado. "Primeiro não se sabia o que era. Mas depois confirmou-se que se tratava de terrorismo. Com o medo de um novo ataque, houve [turmas de] escolas que já não puderam sair" para as visitas de estudo marcadas para aquela manhã.

José lembra que a polícia e os militares apareceram para "vigiar e inspecionar os autocarros, para ver se não havia bombas nos transportes escolares". Nos dias seguintes, as escolas judaicas, as norte-americanas e as alemãs foram as mais vigiadas.

Hoje, nas ruas, "a diferença é que ficámos com a presença dos militares", nota Rebeca Mayoral. "Ainda que nos possamos habituar, é um pouco difícil pensar que vives num Estado com militares à tua volta todo o dia", acrescenta.

O motorista de táxi, o camaronês Jean Eric, não nota que Bruxelas seja hoje uma cidade mais segura. "Ainda que agora seja mais complicado deixar os passageiros no aeroporto, é uma coisa que pode voltar a acontecer. Já não importa quem entra".

Bruxelas homenageia hoje as vítimas dos dois atentados, com cerimónias no aeroporto e na estação de metro de Maelbeek. Jean Eric é apenas um dos que acha que não há motivos para cerimónias evocativas, pois "as pessoas não falam muito nisso, querem tentar esquecer e pensar noutra coisa".

"Ficamos tristes, mas é a vida. Esperamos que não haja mais atentados. Claro que as famílias não podem esquecer. Tenho transportado clientes que perderam familiares. Outros ficaram mutilados. Perderam uma mão ou as pernas. Esses também não poderão esquecer. Sobre Maelbeek não penso muito. Penso mais no aeroporto. Por causa dos meus passageiros. Deixei-os às 06.00 e parti. Não posso esquecer-me disso", diz o motorista de táxi.

À porta de uma escola em Woluwe, Demi, uma monitora, ainda se questiona "como é que foi possível, num país tão pequeno como a Bélgica ter acontecido uma coisa destas". Mas entende que "é preciso continuar a vida normal".

Em Bruxelas