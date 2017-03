Pub

A escada rolante começou a trabalhar mais rapidamente e no sentido contrário

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas na sequência de uma avaria numa escada rolante de um centro comercial de Hong Kong. As escadas começaram a andar mais rápido que o normal e mudaram de direção, o que fez com que as pessoas caíssem em cima umas das outras.

O acidente deu-se no centro comercial Langham Place, em Mong Kok, num momento em que as escadas estavam cheias de pessoas. As imagens mostram que a escada que vai no sentido ascendente a inverter a marcha e a descer com uma velocidade muito maior.

Um porta-voz da área comercial garantiu que as escadas rolantes haviam sido inspecionadas recentemente, mas que o incidente iria ser investigado.