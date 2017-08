Pub

Autocarro transportava os trabalhadores de uma obra na costa do Mar Negro

Pelo menos 18 pessoas morreram após um autocarro ter caído de um cais para o Mar Negro, na Rússia, esta sexta-feira, segundo a Reuters, que cita a imprensa russa. As autoridades conseguiram resgatar com vida cerca de 20 pessoas e oito dos sobreviventes estão feridos, cinco deles em estado grave.

O autocarro transportava os trabalhadores que estão a construir o cais para uma petrolífera na costa do Mar Negro, segundo o Independent. Caiu à água pelas 8:00 (6:00 horas em Lisboa). O acidente aconteceu na cidade de Volna.

Várias petrolíferas estão a fazer prospeção de petróleo ao largo da costa russa no mar Negro.

Informações sobre o número de pessoas que se encontravam no autocarro foram mudando ao longo das últimas horas, tendo o Ministério das Situações de Emergência dito, na última informação, que eram 41 os trabalhadores: 16 que morreram, 24 que foram salvos e um homem que está desaparecido.

As causas do acidente estão por apurar e estão a ser estudadas todas as hipóteses, incluindo de uma falha técnica ou erro do condutor.

A agência noticiosa Tass, citada pela Associated Press, diz que a autarquia de Temryuk revelou que o autocarro andou quase 400 metros no cais antes de os travões falharem. O autocarro já foi retirado da água com auxílio de gruas.

