Seis mergulhadores procuram no rio Guiers. Maëlys de Araújo desapareceu no fim de semana

As autoridades francesas lançaram uma nova operação de buscas, esta quarta-feira, para encontrar Maëlys de Araújo, a menina lusodescendente de nove anos que desapareceu no passado fim de semana, durante um casamento, na zona de Pont-de-Beauvoisin, em França.

Aos polícias que já procuravam a menina juntaram-se outros 60 operacionais no terreno, que vão vasculhando a área ao redor da zona onde desapareceu Maëlys.

"Vamos procurar em cada arbusto e em cada canto", disse à AFP um dos polícias, citado por meios de comunicação internacionais. Neste momento, os operacionais que participam nas buscas são já 150.

Além destes, seis mergulhadores procuram também no rio Guiers, próximo da localidade que tem cerca de 3500 habitantes.

A polícia continua a interrogar as cerca de 200 pessoas que estavam no casamento, bem como as que estavam noutras duas festas que decorreram na localidade na noite em que a menina desapareceu.

Os investigadores continuam inclinados para a tese de um possível rapto, provavelmente através do uso de uma carrinha.

Os pais de Maëlys de Araújo, que vivem perto da fronteira com a Suíça, já receberam assistência das autoridades locais.