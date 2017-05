Pub

Motorista do autocarro também morreu. 10 das crianças eram sul coreanas

Um acidente rodoviário no leste da China deixou doze mortos, sobretudo crianças, e um ferido grave, depois de um veículo ter começado a arder no interior do túnel de uma autoestrada, informou hoje o governo local.

A causa do acidente, ocorrido hoje de manhã, está sob investigação, segundo as autoridades de Weihai, cidade costeira da província de Shandong.

A agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap avançou que 10 dos mortos são crianças naturais do país, que frequentavam um infantário destinado a coreanos a residir na China.

Outra das crianças que morreu era chinesa, enquanto o professor sofreu ferimentos graves. O outro morto era o motorista do autocarro.

Em 2015, mais de 180 mil acidentes de trânsito em estradas da China causaram 58 mil mortos, segundo dados das autoridades, que culpam o pouco reforço da aplicação da lei.

Quase 90% dos acidentes que provocaram mortos ou feridos, em 2015, na China, foram causados por violações das regras de trânsito, revela o estudo.

Um relatório da Organização Mundial de Saúde, difundido no ano passado, afirma que as estatísticas chinesas sub-representam "seriamente" o número real de mortos nas estradas.