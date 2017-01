Pub

Um espanhol recebe 50 mil euros anuais pelo cargo de chefe. Mas nunca ninguém o viu a trabalhar

Há 10 anos que Carles Recio cumpre o mesmo ritual. Vai ao trabalho às 7:30, pica o ponto e vai-se embora. Depois volta entre as 15:30 e as 16:00 para picar de novo o ponto. Mas os funcionários do Arquivo Geral e Fotográfico de Valência nunca o viram por lá. Trata-se de uma pessoa com um cargo de chefia e que aufere cerca de 50 mil euros por ano, avança hoje o jornal El Mundo.

De acordo com a mesma fonte, este funcionário foi nomeado chefe da Unidade de Atuação Bibliográfica a 7 de março de 2006 pelo então presidente da região de Valência, Fernando Giner. Nunca teve secretária nem computador, ou sequer uma tarefa.

Entre as funções que lhe estavam atribuídas constam a supervisão de fundos bibliográficos, a supervisão de exposições e publicações ou a promoção do relacionamento com arquivos e bibliotecas da região, diz o El Mundo. Carles Recio nunca terá feito nada disso. E o seu nome nem sequer consta do site oficial do Arquivo, onde estão listados todos os outros funcionários.

Mas, constatou o jornal, vai todos os dias picar o ponto à hora de entrada e à hora de saída. Em declarações ao El Mundo, Carles Recio argumenta que está a desenvolver projetos no exterior. Diz ainda que só faz o que lhe pediram que fizesse, mas não diz o que por questões de confidencialidade. Este funcionário promete ainda, um dia, vir a contar por que foi mandado para o Arquivo.