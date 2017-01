Pub

Presidente eleito acusa comunidade dos serviços de informações de divulgação de relatório incendiário sobre a sua pessoa

Uma semana antes de entrar na Casa Branca, Donald Trump iniciou um conflito de alto risco com a importante comunidade dos serviços de informações, acusando-a de divulgação de um relatório incendiário sobre a sua pessoa.

Na quarta-feira, Trump acusou as agências de espionagem norte-americanas de terem divulgado à imprensa o documento, um dossier preparado para políticos norte-americanos por um ex-espião britânico, com alegações não provadas sobre as suas relações com a Federação Russa e comportamentos chocantes neste Estado.

As acusações de Trump mereceram um telefonema ao fim da noite de quarta-feira do diretor das Informações Nacionais (DNI, na sigla em inglês), James Clapper, que disse ao Presidente eleito que não acreditava que a fuga de informação tivesse vindo dos serviços de informações. "Enfatizei que este documento não é um produto da Comunidade das Informações (CI) e que não acredito que as fugas tenham vindo de dentro da CI", afirmou Clapper, em comunicado.

Uma semana antes de ser empossado como presidente dos EUA, Trump foi abalado pela divulgação do dossier, que um antigo membro do serviço de informações britânico MI6 preparou por encomenda de outros políticos norte-americanos, que se opunham a Trump.

O relatório de 35 páginas alegou a existência de comunicações há algum tempo entre dirigentes russos e a campanha eleitoral de Trump e que os espiões russos possuíam vídeos devassos, envolvendo Trump e prostitutas na Rússia.

Nenhuma das alegações foi provada, mas foram consideradas suficientemente sérias pela comunidade das informações norte-americana para as investigar e incluir as suas conclusões numa reunião top secret com Trump na sexta-feira, sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas, incluindo a pirataria aos computadores do Partido Democrático.

Trump explodiu depois de a imprensa ter noticiado, na terça-feira, que algumas das alegações do dossier foram incluídas na reunião, em que participou Clapper juntamente com os dirigentes da polícia federal (FBI, na sigla em Inglês) e das agências Central de Informações (CIA, na sigla em Inglês) e de Segurança Nacional (NSA, na sigla em Inglês).

Isto deu alguma credibilidade ao dossier, que foi depois publicado pelo sítio na internet BuzzFeed, agravando a ira de Trump.

"Os serviços de informações nunca deveriam ter autorizado estas notícias falsas a serem libertadas para o público. Mais um tiro contra mim. Estamos a viver na Alemanha nazi?", questionou Trump, em mensagem na rede social Twitter.

Os seus ataques contra a CI ocorrem depois das suas repetidas rejeições da conclusão dos serviços de informações de que a Federação Russa interferiu nas eleições presidenciais dos EUA.

Clapper, cujo serviço dirige 16 agências de espionagem, não avançou, no comunicado, qualquer especificação do dossier ou da reunião com Trump.

Mas analistas adiantaram que os quatro chefes da espionagem não teriam levantado a questão na reunião com Trump se a considerassem infundada.

Entretanto, em Londres, pessoas conhecedoras de Christopher Steele, o antigo agente do MI6 que é agora consultor privado, apontado como o autor do relatório sobre Trump e a Rússia, garantiram que ele é bem visto na comunidade dos espiões.

"Conheço essas pessoas e têm uma boa reputação. Não há possibilidade que tenham falsificado o dossier", disse à AFP uma fonte próxima dos serviços de informações britânicos.

"A ideia de que o trabalho deles é mentira ou uma operação cowboy é falsa, totalmente errónea", afirmou um dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros e amigo de Steele, citado pelo diário The Guardian.