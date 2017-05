Pub

Os candidatos à segunda volta das presidenciais francesas estão hoje frente a frente antes do escrutínio de domingo.

Catorze câmaras e uma mesa com 2,50 metros. Duas horas e 30 minutos. Uma temperatura entre os 19 e os 20 graus para os candidatos não transpirarem. É neste cenário, sem público no estúdio, que Emanuel Macron e Marine Le Pen se vão hoje enfrentar no único debate televisivo entre a primeira e a segunda volta das presidenciais francesas.

No domingo os franceses vão às urnas escolher entre o candidato do En Marche!, vencedor da primeira volta, e a candidata da Frente Nacional. As sondagens dão 20 pontos percentuais de vantagem ao centrista frente à rival de extrema-direita.