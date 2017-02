Pub

Modelo transgénero brasileira disse estar muito orgulhosa e feliz por aparecer na revista

A Vogue Paris vai ter pela primeira vez na história uma modelo transgénero na capa. Valentina Sampaio foi a escolhida para ser a capa da edição de março da revista de moda e a editora Emmanuelle Alt garante que a decisão foi baseada na "beleza impressionante" da modelo brasileira.

No editorial da revista que foi criada em 1920, Emmanuelle Alt afirmou que a modelo transgénero é "absolutamente igual" a qualquer outra mulher icónica, tirando "o pequeno detalhe" de a "femme fatale" ter nascido um rapaz.

"É um pequeno detalhe que preferia não ter de mencionar", continuou a editora, segundo a BBC, "mas a Valentina está na capa da Vogue deste mês não só pela sua aparência e personalidade entusiasmante, mas também porque ela representa uma árdua luta antiga para ser reconhecida".

"As pessoas trans, o último símbolo da rejeição da conformidade, são ícones que a Vogue apoia", continuou Emmanuelle Alt. "Mas apenas quando uma pessoa transgénero posar na capa de uma revista de moda e não for necessário escrever um editorial sobre o assunto saberemos que a batalha foi ganha", concluiu.

Valentina Sampaio foi a capa da edição brasileira da revista Elle em outubro do ano passado. A modelo vai estar na capa do próximo número da Vogue Paris, numa produção da editora Emmanuelle Alt com a dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggot.

A imagem da capa foi partilhada nas redes sociais pela Vogue Paris e pela modelo, que diz estar "muito orgulhosa e super feliz".

Por cima da imagem de Valentina surge o título do artigo que vai marcar esta edição da Vogue: "Beleza transgénero: Como eles estão a abanar o mundo".

Pela capa da Vogue Paris já passaram nomes como Gigi Hadid, Kendall Jenner e Kate Moss.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.