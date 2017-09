Pub

O produtor e argumentista Ryan Murphy e a plataforma digital Netflix irão preparar uma série que antecede "Voando Sobre um Ninho de Cucos" (1975), centrada na origem da personagem da enfermeira Ratched, anunciou esta quarta-feira o site Deadline.

A atriz Sarah Paulson colabora novamente com Murphy e irá vestir a pele da enfermeira na série que, até agora, contará com duas temporadas, 18 episódios e terá o ator Michael Douglas, antigo produtor do filme, como produtor executivo da nova adaptação do projeto.

A série irá seguir a versão mais jovem da vilã Ratched, originalmente interpretada por Louise Fletcher no filme protagonizado por Jack Nicholson, que arrecadou um total de cinco Óscares, entre os quais o de melhor filme de 1976, sendo que tanto Fletcher como Nicholson foram também distinguidos pelas suas prestações. O realizador, Milos Forman, foi igualmente galardoado com um prémio da academia pelo seu trabalho.

De acordo com o site Deadline, nos últimos anos Ryan Murphy converteu-se num dos produtores executivos e criadores mais proeminentes da televisão norte-americana, e, de entre os seus créditos, destacam-se as séries "Glee" (2009-2015), "Feud" (2017), "American Horror Story" (em exibição desde 2011), e "American Crime Story", que, depois do sucesso da sua primeira temporada em torno do ex-jogador de futebol Americano O.J. Simpson, abordará o assassinato do criador de moda Gianni Versace, na próxima série a estrear em 2018.

Murphy participou, ainda, na adaptação do livro "Comer Orar Amar" para o grande ecrã, em 2010, e desempenhou funções de argumentista na série Nip/Tuck (2003-2010), exibida então na TVI e no canal Fox Life.

A sexta e mais recente temporada de "American Horry Story" tem estreia agendada para dia 14, no canal norte-americano FX.

As origens de outro vilão famoso do filme de Alfred Hitchcock "Psico" (1960), Norman Bates, foram exploradas recentemente na série "Bates Motel" (2013-2017), protagonizada pela atriz Vera Farmiga e pelo britânico Freddie Highmore.