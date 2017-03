Pub

A ex-Spice Girl aceitou o convite para o segmento do programa da CBS "The Late Late Show".

Victoria Beckham é uma das próximas convidadas de James Corden. O apresentador do "The Late Late Show" vai conduzir a ex-Spice Girl no seu "Carpool Karaoke" e pedir-lhe certamente que entoe alguns dos sucessos do grupo feminino de pop britânico.

Nas redes sociais, a mulher de David Beckham partilhou fotografias e filmagens junto ao comunicado do programa da CBS.

As filmagens aconteceram em Los Angeles, nos Estados Unidos, não se sabendo ainda a data em que o episódio em questão irá para o ar.