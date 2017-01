Pub

A sexta série dramática da produtora norte-americana Shonda Rhimes vai ter como responsável máximo o argumentista de "Scandal"

Shonda Rhimes vai ter uma nova série. Ainda sem título definido, trata-se de um drama sobre o universo da justiça ambientado em Nova Iorque e centrado num grupo de advogados. O objetivo é mostrar as vidas profissionais das personagens e como estas se confundem, muitas vezes, com experiências pessoais.

O novo título será o sexto da carreira da produtora de Shondaland, juntando-se assim a Anatomia de Grey, Scandal, Como Defender Um Assassino (também sobre o mundo da advocacia), The Catch e Still Star-Crossed, esta última com estreia agendada para este ano, mas em data ainda por divulgar. Será, ainda, o quarto formato a ser exibido na estação norte-americana ABC.

Betsy Beers será produtora-executiva ao lado de Rhimes e Paul William Davies, o argumentista de Scandal, será o responsável pela primeira temporada.