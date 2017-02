Pub

Parte do elenco original do filme "O Amor Acontece" reúne-se novamente para uma sequela de apenas 10 minutos, que será exibida em março na TV a propósito do evento anual de angariação de fundos Red Nose Day.

Em 2003, estreou-se nas salas de cinema. Desde então, mantém-se como uma das comédias românticas mais populares dos últimos tempos, com repetições quase obrigatórias na época do Natal na nossa televisão.

Agora, Love Actually - O Amor Acontece prepara-se para ganhar uma nova vida, com uma pequena sequela que será transmitida na TV britânica a 24 de março, inserida no evento anual de angariação de fundos Red Nose Day, e com parte do elenco original reunido. A pior parte? Só terá cerca de 10 minutos.

A curta-metragem voltará a ser realizada por Richard Curtis e, avança a imprensa internacional, contará com as participações dos atores Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Olivia Olson e Rowan Atkinson. A estes junta-se ainda a portuguesa Lúcia Moniz, que no filme interpretou Aurélia.

A trama vai mostrar como está a vida destas personagens 14 anos depois de O Amor Acontece. "Nunca sonhei em escrever uma sequela para este filme, mas achei que seria divertido fazer uma curta com 10 minutos para que todos vissem como evoluíram estas personagens. Quem soube envelhecer melhor? Acho que essa é a grande questão", conta o realizador, Richard Curtis.