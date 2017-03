Pub

O AMC já disponibilizou as primeiras imagens da terceira temporada do spin-off de "The Walking Dead", que mostram os protagonistas em situações limite. A série regressa este verão.

Ainda faltam alguns meses para a estreia da terceira temporada, prevista para o verão, da série que serve de prequela para The Walking Dead mas o canal AMC, onde é transmitida Fear The Walking Dead nos EUA, já disponibilizou as primeiras imagens. A próxima temporada da série criada por Dave Erickson e Robert Kirkman tem 16 episódios, mais um do que a anterior.

As imagens da nova leva de capítulos trazem de volta Victor Strand, interpretado por Colman Domingo, Madison Clarke, papel de Kim Dickens, e Travis Manawa, personagem do ator Cliff Curtis. Também é possível ver o desgosto de Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) perante a morte de Andrés.

A terceira temporada de Fear The Walking Dead vai ser divida em duas partes, não sendo certo que ambas tenham o mesmo número de episódios. Veja o trailer de um dos últimos episódios da segunda temporada:

