Mikaela Lupu, Pedro Barroso e o ator espanhol David Seijo formam o trio de protagonistas da nova minissérie de estação pública de seis episódios, realizados por Henrique Oliveira

A primeira coprodução de ficção entre a Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e a Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) estreia-se esta quinta-feira, às 21.00, na RTP1. A minissérie "Vidago Palace" relata a história de um amor impossível entre Carlota (Mikaela Lupu) e Pedro (David Seijo), a filha dos condes de Vimieiro e um funcionário do hotel Vidago, dispostos a ultrapassar todo o tipo de obstáculos para concretizar o seu amor.

Mikaela Lupu descreveu Carlota como uma jovem "apaixonada", mas "inconformada" com a posição da mulher nos anos 1930. "Ela entra em conflito com a mãe que a quer obrigar a casar e, de facto, era o que ela ia fazer até se apaixonar pela primeira vez e é isso que dá origem a toda a trama da série", aclarou. A atriz que, tal como a sua personagem, é "uma feminista" sem receio de "bater o pé", reconhece em Carlota o seu maior desafio profissional. "O facto de ser uma série de âmbito internacional gere alguma pressão, mas correu tudo bem", salientou a intérprete ao nosso site.

Por sua vez, o espanhol David Seijo considerou "muito fácil" o trabalho entre espanhóis e portugueses e espera que Vidago Palace seja a primeira de muitas colaborações entre os dois países. "Demoramos muito tempo a trabalhar juntos. Entendemo-nos muito bem. Quando venho a Portugal sinto-me em casa e penso que essa sensação pode ser útil para futuras colaborações", explicou.

Pedro Barroso interpreta César Augusto, um homem que aceitou casar com Carlota para herdar a fortuna dos pais. "Foi uma personagem muito marcante. Nunca tinha trabalhado numa ficção de época"; afirmou. Para aprofundar a sua personagem, o ator fez questão de ir com uma semana de antecedência para o hotel Vidago, em Vila Real, onde decorreram as gravações. "A produção cedeu-me roupa da época e eu andei entre Vidago e as vilas ali próximas, o que acabou por ser completamente desadequado, mas que me ajudou a compor o figurino", explanou.

Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP1, explica a antecipação da estreia do formato, inicialmente prevista para a próxima rentrée televisiva. "O facto de esta série estar simultaneamente no ar em Portugal e Espanha permite ser vendida internacionalmente com o argumento que está neste momento em exibição". É essa a intenção da estação pública: levar Vidago Palace ao mercado televisivo de Cannes, MIPTV, que decorre entre os dias 3 e 6 de abril. "É importante vender as séries internacionalmente", reforçou. Até ao momento a RTP1 em conjunto com a produtora galega, Portocabo, já conseguiram vender a série para o canal italiano RAI e para uma televisão polaca.

No elenco luso-espanhol fazem também parte outros nomes como Anabela Teixeira, Marcantónio Del Carlo, João Didelet, Margarida Marinho, Beatriz Barrosa, Cristina Homem de Mello, Maria Henrique, Custódia Galego, Eva Fernández, Bruno Schiappa, Pedro Mendonça, Jacob Jan De Graaf, Sérgio Praia, Susana Mendes, Sheyla Fariña, Ricardo Trepa ou ainda Almeno Gonçalves.