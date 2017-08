Pub

Segundo o diretor de programação da HBO, o atraso na exibição da temporada final da série é justificado pela demora na escrita dos episódios

À medida que a penúltima temporada da série A Guerra dos Tronos chega ao fim, os fãs já anseiam pela conclusão, que chegará com a oitava temporada. Ainda assim, a temporada final só deverá ser transmitida no ano de 2019 e não já em 2018, como seria expectável.

Segundo dados avançados pela Business Insider, que cita uma entrevista ao diretor de programação da HBO, Casey Bloys, realizada pela Entertainment Weekly em junho, o atraso na exibição da temporada final é justificado pela demora na escrita dos episódios.

"Eles (David Benioff e D.B Weiss) têm de escrever os episódios e programar o cronograma de produção. Só podemos avançar quando a escrita for mais aprofundada", afirmou Bloys.

As primeiras seis temporadas da série, que estreou em abril de 2011, foram sempre transmitidas de forma consistente na primavera de cada ano, à exceção da temporada atual, transmitida durante o verão. O atraso nas filmagens e produção foi propositado para acomodar os meses de inverno, de forma a facilitar e tornar mais realista as filmagens ao ar livre.

A filmagem da oitava temporada será também cronometrada com os meses de inverno e deve ter início em outubro deste ano, no norte da Irlanda.

A garantia é que a última temporada de A Guerra dos Tronos deverá ser épica. No primeiro Con of Thrones, convenção dos fãs da série, a designer de som Paula Fairfield divulgou que a oitava temporada contaria apenas com seis episódios, mas estes terão uma maior duração do que os episódios das temporadas anteriores.

O último episódio da sétima temporada, The Dragon and the Wolf", que contabiliza um total de 79 minutos será emitido esta segunda-feira em Portugal, sendo que os fãs deverão estar preparados para uma espera de quase dois anos até a estreia de um novo episódio da série.