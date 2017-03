Pub

Tyra Banks substitui Nick Cannon na apresentação do concurso "America's Got Talent", depois de uma piada ter fragilizado a relação entre o antigo anfitrião e a estação NBC.

Tyra Banks é a nova apresentadora de America's Got Talent, substituindo, assim, Nick Cannon, que conduziu o talent show da NBC durante quase uma década e que abandonou o cargo depois de uma piada que fez num espetáculo de humor ter fragilizado a sua relação com a NBC.

"Mal posso esperar para trabalhar com a minha nova família", frisou nas redes sociais a ex-manequim, que, apesar de se ter dedicado aos negócios e aos estudos nos últimos tempos, já soma programas como The Tyra Banks Show ou America's Next Top Model no seu currículo de apresentadora.

A 12.ª temporada de um dos formatos com maior audiência nos EUA começa a ser gravada este mês. O talent show, que mantém Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B e Howie Mandel como jurados, é transmitido em Portugal na SIC Mulher.

Há um mês, Nick Cannon afirmava que não regressaria ao programa, depois de acusar a estação NBC de o ter "tentado colocar no lugar" na sequência de uma piada racial que fez num monólogo. "Não vou ser silenciado", reiterou. Na origem das pressões da NBC está o seguinte excerto do seu monólogo: "Acredito mesmo que quando comecei a apresentar o America's Got Talent me tenham tirado a minha validade como negro. A sério! Porque as pessoas que começaram a aparecer nos meus espetáculos foram estas", disse Cannon antes de apontar para três caucasianos com alguma idade, na plateia.