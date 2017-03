Pub

Depois de Arnold Schwarzenegger ter anunciado a saída de "Celebrity Apprentice", pela "bagagem" deixada por Donald Trump, o ainda produtor do formato vem dizer que o ator foi, sim, "despedido"

Um dia depois de Arnold Schwarzenegger anunciar que iria abandonar a apresentação do programa da NBC Celebrity Apprentice, formato que Donald Trump conduziu durante 14 anos e do qual ainda é produtor executivo, o presidente dos EUA reagiu no Twitter.

"Arnold Schwarzenegger não está a sair do Apprentice voluntariamente. Ele foi despedido pelas más (e patéticas) audiências, não por mim. É um triste fim para um grande programa", escreveu.

A resposta de Trump surge depois de Schwarzenegger ter frisado que pesou na sua decisão a "bagagem" deixada pelo presidente norte-americano no formato. "Adorei cada segundo do trabalho feito com a NBC e com Mark Burnett [criador do programa]. Todas as pessoas - desde as celebridades à equipa técnica e ao departamento de marketing - foram impecáveis, e eu trabalharia com eles outra vez num programa que não tivesse esta bagagem", esclareceu em comunicado.

O ator garantiu, ainda, que não há qualquer probabilidade de regressar ao reality show. "Com Trump envolvido, as pessoas não querem participar ou apoiar, nem como espectadores, nem como patrocinadores, nem de qualquer outra forma", justificou.

Recorde-se que a permanência de Trump enquanto produtor executivo de Celebrity Apprentice gerou alguma controvérsia, dada a acumulação de funções com a de presidente dos EUA. E desde o início da mais recente temporada, em janeiro, que a sua picardia com Schwarzenegger tem dado que falar. "Wow, as audiências já chegaram e o Arnold Schwarzenegger foi destruído. De que serve ser uma estrela de cinema... Comparem só à minha primeira temporada. Mas não interessa. Ele apoiou a Hillary", escreveu Trump.

Quem aplaudiu este desfecho foram os organizadores de uma campanha chamada #GrabYourWallet, que têm criticado e tentado prejudicar o desempenho do programa produzido por Trump. Anunciaram até, um dia antes de Schwarzenegger fazer o seu comunicado, que metade dos patrocinadores do reality show já se tinham afastado. "Acho que já é claro, nesta altura, que o nome Trump é tóxico", frisou o porta-voz da campanha, Shannon Coulter.