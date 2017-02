Pub

A próxima temporada da série antológica de Ryan Murphy centra-se nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, mas não terá Donald Trump nem Hillary Clinton representados na história

A sétima temporada de American Horror Story incidirá a sua ação nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, mas nem o republicano Donald Trump nem a democrata Hillary Clinton estarão representados. Ryan Murphy, cocriador desta série antológica ao lado de Brad Falchuk, explicou que os temas abordados em "American Horror Story foram sempre fábulas" e assim permanecerá, mesmo que baseado num caso verídico.

"É por isso que não vão ver Trump e Hillary como personagens", disse no Publicists Guild Awards, em Beverly Hills. A intenção de centrar a próxima leva de capítulos em ambiente político já tinha sido explicada pelo showrunner no programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, em meados de fevereiro, como "interessante" para os espectadores.

A antologia começou em 2011 com American Horror Story: Murder House (2011), seguindo-se Asylum (2012), Coven (2013), Freak Show (2014), Hotel (2015) e Roanoke (2016). A sétima temporada, ainda sem subtítulo definido, começa a ser filmada em junho e deverá estrear-se, à semelhança das anteriores, entre setembro e outubro.

Em Portugal, American Horror Story é emitida no canal Fox. A série tem presença assegurada no pequeno ecrã até, pelo menos, 2019.