Pub

390 pessoas de 50 países vão avaliar os trabalhos a concurso em Cannes.

O festival Cannes Lions vai contar este ano com três portugueses que irão representar o mercado nacional. Do júri farão parte Filipa Caldeira (CEO do grupo Fullsix Iberia), Rui Silva (presidente e chief creative officer da BBDO) e Salvador da Cunha (CEO do Lift World).

