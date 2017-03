Pub

Tom Hanks vai assumir o papel de produtor de uma futura minissérie dramática da HBO, focada nas últimas eleições presidenciais americanas, disputadas entre Donald Trump e Hillary Clinton

Há quem diga que as últimas eleições presidenciais nos EUA teriam dado um autêntico filme. Bem, para Tom Hanks talvez não um filme, mas um projeto televisivo. O ator de 60 anos vai produzir uma minissérie dramática para a HBO sobre a batalha eleitoral entre o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton.

A produção terá como base o futuro livro dos autores Mark Halperin e John Heilemann, cujo trabalho anterior inspirou o filme Game Change, protagonizado por Julianne Moore e Ed Harris, e galardoado com cinco prémios Emmy.

Segundo Len Amato, responsável da HBO, a minissérie "vai captar vividamente o evento mais único e impactante da política americana moderna". Por outro lado, esta será também uma forma de reforçar a ligação de Hanks com o canal, para o qual já produziu as séries Band of Brothers e The Pacific.

Mas este não será o único projeto televisivo a resultar do confronto Trump-Clinton. Ryan Murphy, responsável por American Horror Story, já anunciou que a sétima temporada dessa série terá a mesma eleição presidencial como pano de fundo.