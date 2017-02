Pub

A imagem do homem que matou o embaixador turco é a fotografia do ano do World Press Photo. A escolha desuniu o júri

Se o impacto das fotografias premiadas anualmente pela organização World Press Photo fosse nulo, a sua missão estaria em causa, mas neste ano a controvérsia começou na reunião para decidir o vencedor, nos primeiros dias de fevereiro e continuou ontem depois do vencedor ser anunciado. A imagem do ano é a do homem que assassinou o embaixador da Rússia na Turquia, captada pelo fotógrafo Burhan Ozbilici, da agência Associated Press. O presidente do júri manifestou-se contra a escolha.

"É a imagem de um assassínio, com o assassino e o morto, ambos na mesma fotografia, e moralmente é tão problemático como publicar um terrorista a decapitar a vítima", justificou Stuart Franklin numa carta publicada no site do The Guardian. "Esta imagem de terror não deveria ser a fotografia do ano. Eu votei contra", afirmou.

A imagem do homem que matou o embaixador da Rússia na Turquia foi considerada a fotografia do ano pela World Press Photo, com reservas por parte de quatro membros do júri | Burhan Ozbilici/Courtesy of World Press Photo Foundation

Na votação, que aconteceu no início de fevereiro, em Amesterdão, cidade onde foi fundada a organização World Press Photo, em 1955, dos nove membros do júri, cinco votaram a favor e quatro estiveram contra premiar o momento captado por Ozbilici a 19 de dezembro.

A imagem suscitou debate entre jornalistas e opinadores então e Felisbela Lopes, professora de jornalismo da Universidade do Minho, que todas as semanas faz análise de imprensa na RTP Informação, lembra que nesse momento o próprio autor das imagens "sentiu necessidade de se justificar".

"Quando aconteceu, toda a gente ficou em pânico, e, claro, vi a minha vida passar-me à frente, a infância, a adolescência, como a cena de um filme", disse Burhan Ozbilici ao The Washington Post, três dias após os acontecimentos. "Depois tive a sensação de que nunca tinha magoado ninguém, nunca fiz nada de mal, nunca roubei nada, sou uma pessoa decente. Isso deu--me paz. Deu-me confiança. Disse a mim mesmo, "nada vai acontecer e Deus proteger-me-á"", contou.

O fotógrafo, 58 anos, 30 deles a fotografar para a Associated Press, estava na galeria porque tinha combinado ali com um amigo. Raramente se separa da câmara fotográfica e do computador, por isso estava a postos quando o polícia turco Mevlut Mert Altintas, de folga, atirou sobre o diplomata.

Felisbela Lopes critica a escolha. Também votaria contra. "Estamos perante uma imagem que retrata um homem que acaba de ser morto", situa, descrevendo a imagem escolhida - o polícia turco de pé, de fato e gravata, ao lado do corpo do embaixador Andrei Karlov, após o assassínio, que ocorreu durante a inauguração de uma exposição de arte na capital da Turquia. Levanta a pergunta: "O que fazer com as imagens do terrorismo? Há um triunfo daquele que mata", considera. "Temos o dever de não ver certas coisas", acrescenta. "Há aqui uma dimensão que é servir os propósitos dos terroristas", nota ainda. Esta imagem, quase literária, afasta-se, sublinha, de outras em que o cenário de guerra é evidente.

Burhan Ozbilici venceu, também, na categoria de atualidade séries, a única que o presidente do júri do World Press Photo admitia que o fotojornalista russo vencesse. "Colocar esta fotografia num pedestal tão alto é um convite àqueles que contemplam a espetacularidade destes palcos: reafirma a associação do martírio e publicidade", escreveu Stuart Franklin.

"Foi uma decisão difícil", disse outro membro do júri, Mary F. Calvert, sobre a vitória do fotógrafo turco num comunicado da organização. "Sempre que aparecia no ecrã quase tínhamos de voltar atrás, porque é tão explosiva, e realmente sentimos que era a definição do que a World Press Photo of the Year [foto do ano] significa." João Silva, fotógrafo português que trabalha na África do Sul e já venceu o World Press Photo, concorda com o prémio, também na qualidade de jurado. "Eu sinto o que está a acontecer na Europa, na América, na Ásia e no Médio Oriente, e esta imagem fala-me disso. É a face do ódio", sustenta."

É a terceira vez que a cobertura de um assassínio vence o concurso World Press Photo, sendo a mais conhecida a da morte de um suspeito guerrilheiro Vietcong, captada por Eddie Adams em 1968.

Na edição deste ano, também foi premiada na categoria reportagem a série They Are Slaughtering Us Like Animals (estão a abater-nos como animais), do australiano Daniel Berehulak, publicada em dezembro pelo The New York Times. O fotojornalista documentou, nas Filipinas, 57 homicídios cometidos a coberto das leis antitráfico de droga do presidente, Rodrigo Duterte.

O World Press Photo selecionou a foto vencedora entre 80 408 fotografias submetidas a competição por 5034 fotógrafos de 125 países. O júri premiou 45 fotógrafos de 25 países, em oito categorias (ver listagem ao lado).