Graças aos lançamentos do grupo na área digital, José Carlos Lourenço disputa o prémio de Personalidade de Media. DN e JN concorrem na categoria de generalistas, o site Delas em título feminino, O Jogo entre os desportivos e o Motor24 no automóvel

Já são conhecidos os nomeados da 15.ª edição dos prémios Meios & Publicidade e há vários títulos do Global Media Group em destaque, em diversas categorias de projetos que agora vão a votos. Alguns destes são títulos incontornáveis dos media portugueses, mas destaca-se ainda a presença de novas marcas do grupo na lista.

O Diário de Notícias é, assim, um dos cinco nomeados na categoria de publicações generalistas, destacando-se por ter sido o único a crescer neste ano. Também o Jornal de Notícias, segundo generalista mais vendido no país, entra na lista, recordando-se o lançamento, em dezembro, do JN Direto, distinguido com um bronze nos prémios Criatividade M&P.

Lançados no ano passados, o site Delas também conquista uma posição entre os cinco nomeados na categoria de título feminino, enquanto o Motor24 é um dos quatro a ir a votos pelas publicações de automóveis e também enquanto lançamento do ano.

A performance do diário desportivo do Global Media Group também é destacada, com uma nomeação para O Jogo nesta área.

A refletir o sucesso dos títulos mais recentes do grupo GMG, a M&P destaca ainda o papel do chief operating officer do grupo. José Carlos Lourenço é nomeado na categoria de Personalidade de Media do ano, pela sua capacidade de "reinventar e procurar novos caminhos" para o grupo, através do lançamento de três marcas, "líderes digitais nos seus segmentos: a Delas, líder entre as femininas, o Motor 24, que lidera entre os títulos do setor automóvel, e o N-TV, na primeira posição entre os títulos de televisão/sociedade", lê-se na Meios & Publicidade. A publicação descreve ainda a forma como, no último ano, "o grupo cimentou a posição de líder no digital, aumentando a distância para o segundo grupo, a Cofina, em visitas, e alcançou a primeira posição de pageviews (dados Netscope)". E destaca o lançamento do JN Directo e da Men"s Health, que passou a integrar o portfólio do GMG, mudanças feitas sob a liderança de "José Carlos Lourenço, desde 2014 chief operating officer do grupo, tendo a seu cargo a gestão direta da área editorial, comercial, marketing, distribuição, inovação e novos negócios."

A votação decorre até às 18h de dia 13 de setembro e os vencedores serão conhecidos uma semana depois, dia 19, a partir da 22h00, no Centro de Congressos de Lisboa.