"The Halcyon", com Jamie Blackley, Hermione Corfield e Matt Ryan, pode ser vista em Portugal no TV Séries

Pub

A aposta em dramas históricos britânicos pode confundir-se com o sentimento de orfandade deixado pelo fim de "Downton Abbey". "The Halcyon" e "Victoria" entraram na corrida à sucessão

Foi desde o início um desafio. As aparentes semelhanças entre a nova série de época da ITV com Downton Abbey, do mesmo canal britânico, elevaram as expectativas em relação a The Halcyon. A trama estreada no segundo dia de janeiro no Reino Unido - por cá emitida no TVSéries desde dia 8 - era vista como a herdeira da história de Julian Fellowes que conheceu sucesso internacional. Restava saber se estava à altura.

Três semanas passadas, as dúvidas não se dissiparam e as críticas dividiram-se. Há quem veja na nova história, de Charlotte Jones, um antídoto para a ausência da anterior. Lucy Mangan, do The Guardian, disse que "The Halcyon é Downton Abbey num hotel". Há no entanto quem seja categórico na avaliação contrária e afirme que a primeira "não é substituta" da segunda, como escreveu Gerard O"Donovan no The Telegraph.

Matt Ryan, ator inglês que na recente aposta da ITV veste a pele de um jornalista norte-americano, crê que "as pessoas que adoraram Downton gostam certamente de The Halcyon".

No dia de estreia no Reino Unido, a série captou uma média de 4,7 milhões de espectadores, praticamente metade dos 9,25 milhões que assistiram, em setembro de 2010, ao primeiro episódio de Downton Abbey, entretanto cancelada. A criminal Silent Witness, no ar à mesma hora na BBC1, foi a maior rival, conquistando 5,7 milhões de pessoas.

A ação de The Halcyon decorre na década de 1940 no hotel que lhe dá nome, considerado o refúgio mais glamoroso para a alta sociedade britânica contra os ataques a Londres durante a II Guerra Mundial. É este o palco de conspirações e traições, amores e espiões. E de relações entre patrões e empregados.

É mais um caso inserido na especial predileção por dramas históricos britânicos, que se estende a The Crown, primeiro original inglês da Netflix e recentemente premiado nos Globos de Ouro. Curiosamente, o ator Alex Jennings, que nesta história da plataforma de streaming é David, duque de Windsor, veste a pele de Lord Lawrence Hamilton, o patriarca da família proprietária do Halcyon, por sua vez dirigida por Philip John, que também esteve à frente de Downton Abbey.

À equação pode juntar-se ainda Victoria, estreada ontem no canal norte-americano PBS, e em que ainda Jennings é o rei Leopoldo da Bélgica, tio da monarca em cuja vida e reinado se centra a trama.

Victoria foi emitida no ano passado no Reino Unido, também na ITV, e alcançou uma media de 7,7 milhões de espectadores por episódio. Foi o drama com maior audiência do canal. Agora, a sua chegada aos EUA, na mesma estação em que passou Downton Abbey, levou a imprensa a não deixar escapar mais uma hipótese de encontrar uma sucessora para a produção com Maggie Smith e Michelle Dockery. A Forbes já vaticinou: será um êxito, "mas não em tão grande escala".

E a verdade é que será difícil de igualar. Voltemos aos números. As seis temporadas de Downton Abbey foram vistas por uma audiência mundial de 120 milhões de pessoas. A série detém um recorde de 68 nomeações para os Emmys, o maior número alguma vez conseguido por uma produção não norte-americana. O título está no Guinness World Records como o "mais aclamado pela crítica" em 2011. E a Time apelidou-a de "os Beatles da história do drama de época na TV". Difícil de bater, portanto.