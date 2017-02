Pub

Num vídeo publicado no Facebook, Teresa Guilherme frisou que não vai voltar a apresentar "reality shows", e que quer experimentar outro tipo de programas na televisão

Dezassete anos depois de apresentar a primeira edição do Big Brother, na TVI, Teresa Guilherme revelou que vai deixar de vez os reality shows, o género televisivo que tem marcado a sua carreira desde então, mas que não se vai despedir, de todo, do pequeno ecrã.

Num vídeo publicado na sua página do Facebook, a apresentadora da estação de Queluz de Baixo, que terminou recentemente a sexta e última edição de Casa dos Segredos, frisou: "Eu não vou apresentar mais reality shows, é verdade. Mas isso não quer dizer que eu não volte a fazer televisão. Claro que vou voltar a fazer televisão. Claro que eu quero apresentar outro tipo de programas. [...] Adoro concursos, adoro fazer entrevistas e sei que mudar de tipo de programa também é bom, apesar de guardar no meu coração todos os concorrentes e os programas que fiz. Foi uma experiência muito boa. No entanto, há alturas em que temos que mudar, senão ficamos a vida toda a fazer a mesma coisa", afirmou Teresa Guilherme.

A apresentadora adiantou que agora vai descansar, dedicar-se ao seu site Like3ZA, e fazer uma viagem, antes de regressar ao trabalho. A anfitriã dos programas da TVI emocionou-se quando agradeceu o apoio que tem recebido do público. "Há muita gente que me para na rua: 'Ah Teresa, nunca mais vamos vê-la'. Sim vão, e rápido, espero eu. Estou bem, do fundo do coração. Queria agradecer as mensagens que me mandaram, e fiquei emocionada de saber que faço parte da vossa vida", disse.

Há um mês, face à descida de audiências da sexta edição de Casa dos Segredos, e na sequência de artigos publicados na imprensa, Cristina Ferreira desmentiu os rumores de que estaria a preparar-se para apresentar os futuros reality shows da TVI. "Há, de facto, pessoas insubstituíveis. A Teresa é uma delas. Há muita parvoíce que tem saído na imprensa nos últimos tempos, às quais [o espectador] não deve ligar nada", afirmou Cristina Ferreira.