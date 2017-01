Pub

O canal Lifetime divulgou o "trailer" para "Britney Ever After", o telefilme que retrata os altos e baixos da vida e carreira de Britney Spears, e que se estreia nos EUA a 18 de fevereiro.

Desde que chegou ao mundo da música, em 1998 com o tema Baby One More Time, que a vida de Britney Spears dava um filme. E, na verdade, deu. Britney Ever After, o telefilme sobre os altos e baixos da vida e carreira da cantora norte-americana, está prestes a estrear-se na televisão e acaba de ganhar um trailer oficial.

Coube à atriz australiana Natasha Bassett interpretar a "princesa da pop" nesta produção que será transmitida no canal Lifetime a 18 de fevereiro. O auge de popularidade de Spears no mundo da música, as suas relações conturbadas - incluindo o casamento e divórcio com o bailarino Kevin Federline, a sua relação com os filhos, as inseguranças, a relação com os fãs, a depressão que sofreu em 2007 - e que a levou a rapar o cabelo -, e o consumo de drogas serão alguns dos temas em foco no telefilme sobre a cantora norte-americana de 35 anos.

Numa entrevista dada na semana passada, a atriz que dá vida a Spears revelou que interpretar a estrela da pop foi "extremamente traumático". "Foi traumático experienciar, pelos meus olhos, tudo aquilo que ela viveu", contou Natasha Bassett, de 23 anos.

Atualmente, Britney Spears parece ter dado a volta à sua vida, mantendo uma relação mais discreta e saudável com os media e os paparazzi que a perseguem constantemente. A cantora confirmou recentemente estar apaixonada, iniciando um relacionamento com Sam Asghari, com quem contracenou no seu mais recente teledisco, para o tema Slumber Party.

Além disso, mantém o seu espetáculo residente em Las Vegas, onde canta alguns dos seus maiores êxitos, e lançou no ano passado mais um álbum de originais, Glory.

