Pub

"Tangled: The Series" é a adaptação da Disney para televisão do filme homónimo de animação de 2010. O DN falou com os protagonistas, Mandy Moore e Zachary Levi, em Los Angeles.

Dois anos depois de ter sido anunciada pela Disney, a série Tangled vai chegar ao pequeno ecrã nos Estados Unidos no próximo dia 24. Este sábado, o canal reuniu o elenco e os responsáveis pela produção no The Paley Center for Media de Beverly Hills, em Los Angeles. O DN esteve na passadeira vermelha do evento e falou em exclusivo para Portugal com os dois protagonistas da história de animação baseada no filme homónimo de 2010, que se estreou no nosso país como Entrelaçados.

Mandy Moore empresta a voz a Rapunzel, a protagonista do conto. Rapunzel é uma princesa pouco comum, ou não tivesse ela sido raptada em criança e mantida em cativeiro, numa torre, até ser salva pelo cavaleiro Eugene. A série acompanha as aventuras por que passa desde este seu salvamento (no final da longa-metragem original) até ao casamento (visto numa curta-metragem em 2012) com Eugene. "Entre o final do filme e a curta ficou uma história por contar e é essa que vamos ver na série", refere Moore.

A cantora de 32 anos admitiu estar satisfeita com o regresso à personagem e frisou que o que mais a atrai são "os valores morais" e o facto de Rapunzel ser "uma mulher poderosa e um modelo a seguir". "O objetivo de vida dela não passa apenas por casar e ficar ao lado de um homem. Ela tem um espírito aventureiro, é uma curiosa, e quer descobrir o mundo antes de se tornar numa princesa", exemplificou.

Além disso, esta é a continuação de um desejo tornado realidade: "Se me perguntasse há uns anos qual era o meu sonho, provavelmente eu responderia como qualquer criança e diria que queria ser uma princesa da Disney. Aqui estou eu", brinca.

Zachary Levi interpreta a grande paixão desta princesa e, tal como Mandy Moore, também aceitou regressar à voz de Eugene sete anos depois da estreia do filme. "É como se alguém me tivesse perguntado se eu queria continuar a fazer aquilo de que tanto gosto. Claro que sim!", disse.

Pela passadeira vermelha passaram ainda Julie Bowen, a Claire de Uma Família Muito Moderna e que em Tangled: The Series é a Rainha Arianna, a mãe de Rapunzel, o ator Dietrich Bader, os jovens atores da série This is Us Lonnie Chavis e Parker Bates, e os executivos da série, Chris Sonnenburg e Alan Menken, bem como Eric Coleman, do Disney Channel.

Em Portugal, esta série da Disney ainda não tem data de estreia definida.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.