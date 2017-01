Pub

O carro que recolheu as imagens para o "street view" registou o momento em que a polícia respondia a ocorrência

Um utilizador do Google Maps fez uma descoberta macabra no serviço da Google, quando percorria as ruas de Tarragona, em Espanha: o carro da gigante da internet que recolheu as imagens para o "street view" registou o momento em que a polícia respondia a uma ocorrência, com um cadáver na rua.

O insólito foi noticiado por um jornal local de Tarragona, na Catalunha, que cruzou informação e dá conta de que as imagens foram recolhidas a 14 de julho de 2016, quando um idoso de 88 anos colapsou e morreu na rua. As imagens mostram a polícia no local.

As imagens que permitem à Google mostrar as ruas na perspetiva de um peão, dentro do serviço de mapas, são recolhidas por carros, que percorrem avenidas e ruas, a filmar e fotografar.

O serviço permite viajar sem sair da frente do computador, mas ao longo dos anos tem gerado situações caricatas, levando ao aparecimento de questões de privacidade - houve alguma polémica quando o serviço foi lançado, em 2007.