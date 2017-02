Pub

A Netflix divulgou o primeiro vídeo da segunda temporada de "Stranger Things" e avançou que a nova leva de episódios se estreia em outubro, próximo do Halloween.

Foi durante o Super Bowl, na madrugada desta segunda-feira, que a Netflix partilhou o primeiro vídeo alusivo à segunda temporada de Stranger Things, um dos maiores fenómenos de popularidade do ano passado.

A plataforma de streaming anunciou, também, que a nova leva de episódios da série de drama e ficção científica criada pelos Duffer Brothers tem estreia marcada para outubro, mais especificamente, "próximo à noite de Halloween".

Depois de resolvido o caso do desaparecimento do pequeno Will [Noah Schnapp], a segunda temporada da série protagonizada por Winona Ryder, e que conta ainda com atores como Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard, passa-se um ano depois do regresso de Will.