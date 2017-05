Pub

A Comissão Federal de Comunicações norte-americana está a analisar uma piada do comediante e apresentador Stephen Colbert sobre Donald Trump e pode acabar por multar o anfitrião do The Late Show da CBS.

O presidente da comissão, Ajit Pai, disse que receberam várias queixas. "Vamos analisar os factos que encontrarmos, e vamos aplicar a lei conforme foi estabelecida pelo Supremo Tribunal e outros tribunais, e tomar as ações adequadas", disse o responsável a uma rádio.

Segundo as regras da comissão, para o conteúdo ser considerado obsceno tem de, por exemplo, "retratar ou descrever a conduta sexual de uma forma 'manifestamente ofensiva'" e ainda "tomado com um todo, não possuir valor literário, artístico, político ou científico".

O comediante enfrentou esta semana uma chuva de críticas depois de na segunda-feira ter feito uma piada arriscada sobre o presidente dos Estados Unidos, em que afirmava que a boca de Trump só servia para ser o "coldre" do pénis de Putin - com a palavra usada para pénis a aparecer censurada.

As críticas não se fizeram esperar, com alguns a dizerem que piada foi demasiado vulgar e outros a considerarem-na homofóbica. A hashtag #FireColbert (despeçam Colbert) tornou-se popular nos Estados Unidos.

Colbert admitiu que se pudesse voltar atrás escolheria palavras diferentes, mudando algumas que foram "mais grosseiras do que precisavam de ser", mas não pediu desculpa nem retirou a piada. "Não me arrependo disso. Acho que ele consegue tomar conta dele próprio. Eu tenho piadas, ele tem códigos nucleares. Por isso, é uma luta justa."