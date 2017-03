Pub

"The Good Fight" viu ser confirmada uma segunda temporada depois de terem sido transmitidos apenas cinco episódios. A próxima leva de capítulos deverá estrear-se no início de 2018

The Good Fight, a série que dá seguimento à trama de The Good Wife, foi renovada para uma segunda temporada, avança o The Hollywood Reporter. A confirmação por parte dos responsáveis da estação CBS acontece numa altura em que ainda só foram exibidos cinco capítulos da primeira temporada.

"Exibimos poucos episódios mas a reação dos subscritores da CBS All Access (a plataforma de video on demand do canal, onde a série está disponível) e dos críticos tem sido fenomenal", revelou Marc DeBevoise, presidente da CBS Interactive. "Esta série e personagens estão apenas no início e mal podemos esperar para ver até onde é que Robert King e Michelle King, com a respetiva equipa criativa e o espetacular elenco, conseguem levar The Good Fight", acrescentou.

Na cronologia do universo criado pelos King, os eventos retratados em The Good Fight acontecem um ano depois do fim de The Good Wife. Porém, desta vez é Christine Baranski, no papel da advogada Diane Lockhart, o centro das atenções, depois de ter perdido todas as poupanças em esquemas e operações fraudulentas.

O The Hollywood Reporter aponta ainda para o início de 2018 como a data de estreia da próxima leva de episódios do spin-off que conta com Ridley Scott na função de produtor executivo. A atual temporada de estreia, que ainda não chegou a Portugal, conta com 10 episódios.