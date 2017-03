Pub

O dia 1 de abril pode ser o das mentiras, mas para Sofia Ribeiro será de celebração. A atriz regressa este sábado à antena da TVI para fazer de jurada no programa "Let's Dance", depois de cerca de um ano afastada do ecrã.

"A expetativa é enorme e estou muito feliz por fazer parte deste programa. Adoro dança, é uma arte que me apaixona, e estou ansiosa por ver o trabalho destes bailarinos. Espero corresponder e estar à altura do desafio", diz Sofia em comunicado enviado através da sua agência.

A atriz irá assumir o papel de jurada ao lado de Vítor Fonseca (Cifrão) e César Augusto Moniz e ocupa o lugar deixado vago por Rita Pereira - que está em cena com a peça de teatro "Os 39 Degraus".

Sofia Ribeiro utilizou as redes para lançar um desafio aos espectadores do programa apresentado por Fátima Lopes. "Gostava de ter alguns de vocês comigo no próximo sábado no "Let's Dance", disse. Para isso, os interessados têm de publicar uma fotografia "com atitude" no perfil de Facebook da atriz, que depois escolherá "as três melhores" para oferecer convites duplos.