O "Got Talent Portugal" regressa à RTP1 este domingo. Sílvia Alberto, que apresenta ao lado de Pedro Fernandes, sublinha a qualidade dos novos concorrentes.

Sílvia Alberto volta este domingo a assumir a apresentação de Got Talent Portugal, formato que conduziu há 10 anos, quando ainda se chamava Aqui Há Talento. Desta vez, a RTP aposta em dois anfitriões, juntando-se agora a comunicadora de 35 anos a Pedro Fernandes, para uma edição "muito forte" e com "audições muito ricas".

Em declarações ao DN, Sílvia Alberto descreveu o caminho percorrido pelo formato, desde 2007, para explicar que o programa foi "ganhando credibilidade edição após edição", chegando até a ser procurado por muitos emigrantes: "Os nossos melhores artistas chegam de fora; portugueses que estão a trabalhar no estrangeiro e que querem regressar a Portugal para mostrar o que estão a fazer."

"Não tivemos dificuldade em termos grande números, as audições estão muito ricas e o programa está muito forte", confessou a apresentadora, depois de ter visto as primeiras gravações. Sílvia Alberto acrescentou ainda que esta edição "supera largamente o que temos visto mas continua na linha do que tem sido o registo do programa. A diferença está na qualidade dos concorrentes, que edição após edição, sem desprimor para as outras," vão confirmando que já não faz sentido a pergunta "ainda há talento em Portugal?". "Há, há mesmo", reiterou.

Numa altura em que há cada vez mais talent shows, Sílvia Alberto sublinhou o propósito do programa, e que este "não passa por mudar a vida de alguém": "O Got Talent apresenta a possibilidade de [os concorrentes poderem] colocar uma vida artística em perspetiva, e de obrigar as pessoas a se reposicionarem em relação àquilo que têm como potencial".

"Contudo, terá sempre de ser o concorrente a explorar as suas capacidades", atira a apresentadora. "O talento existe mas as carreiras não acontecem só porque a pessoa participou numa programa de grande entretenimento - o artista tem de trabalhar para conquistar o mercado. Não deve haver ilusões".

Sílvia Alberto volta também a trabalhar com Pedro Fernandes, depois de Operação Triunfo, em 2011, na qual o humorista foi repórter. A apresentadora revelou que "tem sido maravilhoso trabalhar" com o colega da estação pública e afastou o protagonismo da dupla: "O Got Talent não vive dos apresentadores, portanto nós, como costuma dizer o Pedro, temos é a função de não estragar muito", contou, entre risos. "Acho que estamos os dois em zona de conforto - complementamo-nos. Tem tudo acontecido muito naturalmente e espero que o público perceba isso", concluiu.