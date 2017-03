Pub

Bastou uma fotografia no Instagram

Rita Pereira viu-se novamente envolvida na polémica do silicone. As fotos que partilha no Instagram - a atriz está de férias, no México, com o namorado - fizeram renascer dúvidas sobre as curvas que exibe.

"Ela tem silicone, mas fica-lhe muito bem" é uma das frases na caixa de comentários do Instagram.

Outra ainda: "Não é silicone mas é uma espécie de gel, sim aquilo não é 100% natural. Nunca teria aquele rabo e umas coxas tao finas, quem trabalha glúteo trabalha obrigatóriamente perna! Ou seja essa também se iria desenvolver o que não é o caso. Mas não a estou a julgar, porque lhe fica muito bem assim, estou apenas a esclarecer algumas opiniões..."

No ano passado, perante esta crítica - "Adoro esse rabo siliconado" - Rita Pereira respondeu: "E eu adoro não conseguir ver a tua cara de parvo".

