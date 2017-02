Pub

O regresso do agente do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) à cidade que dá nome à série e Laura Palmer (Sheryl Lee) estão em destaque nos novos cartazes

A informação tem sido divulgada a conta-gotas e, tal como a história em que se centra a série, também o que irá acontecer na nova Twin Peaks está envolto em mistério. Para adensar ainda mais a curiosidade em torno do regresso da trama de David Lynch ao ecrã, marcada para 21 de maio, o canal Showtime divulgou agora dois novos cartazes.

Num primeiro surge o rosto do agente do FBI Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan. A personagem está mais velha, reforçando o facto de entre a série original e este revival terem passado 25 anos - período de tempo que estará também presente na ação. Já num segundo poster, Laura Palmer (Sheryl Lee) mantém as mesmas feições de há duas décadas e meia, ou não tivesse ela sido assassinada nessa altura. A procura de um culpado deste crime foi, de resto, a razão pela qual Cooper foi chamado à pequena localidade de Twin Peaks. Em ambos os cartazes, lê-se a mesma frase: "Voltou a acontecer".

Lynch assina o argumento ao lado de Mark Frost e a série contará com 35 atores do elenco original (entre os mais de 200 que a integram), incluindo o próprio cineasta, que regressa como ator na pele do agente Gordon Cole. Amanda Seyfried, Balthazar Getty, Jennifer Jason Leigh, Robert Knepper, James Belushi e Robert Forster são algumas das novas aquisições, ao passo que Naomi Watts e Laura Dern repetem a experiência.

Twin Peaks foi exibida em 1990 e 1991 e esta nova temporada é tida como um dos eventos televisivos mais aguardados deste ano. Em Portugal, ainda não é conhecido o canal que exibirá o novo conjunto de 12 episódios.