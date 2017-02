Pub

O serviço de encontros online Match.com desenvolveu uma nova funcionalidade que permite aos apaixonados por séries trocarem impressões em grupo ou em privado

Um dos objetivos do Match.com é proporcionar o encontro de pessoas que se identifiquem umas com as outras. Mas porque aqueles que são compatíveis, seja em termos de amizade ou a nível amoroso, também passa pelas séries de televisão a que assistem, o serviço lança uma nova plataforma pensada para os solteiros que têm em comum a paixão por histórias contadas no pequeno ecrã.

O regresso de The Walking Dead representa o momento ideal para o lançamento desta nova funcionalidade, que acontecerá quando a segunda metade da sétima temporada se estrear na madrugada desta segunda-feira. "Percebemos que uma das coisas que mais conectam os solteiros da América de hoje em dia são as séries a que assistem e que amam, e nós queríamos descobrir como replicar no site e na aplicação do Match o que está a acontecer no mundo real", explicou o CEO da companhia, Mandy Ginsberg.

O serviço, que convida os seus subscritores a discutir em grupo ou individualmente os acontecimentos de cada episódio, surgiu depois de testes que permitiram verificar que 80 por cento dos seus utilizadores permanecem online durante a emissão de capítulos de séries como The Walking Dead e Scandal.

Para já, o serviço funcionará apenas durante a transmissão dos episódios da história de mortos-vivos, mas outras se seguirão.