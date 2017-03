Matt Smith dá vida ao príncipe Filipe em "The Crown"

Pub

Peter Morgan, o criador da série dramática da Netflix "The Crown", revelou que a segunda temporada não será focada em Isabel II, mas sim no seu marido, o Príncipe Filipe.

Depois de uma primeira temporada sobre a chegada da Rainha Isabel II ao trono do Reino Unido, a série original da Netflix The Crown prepara-se para se focar no Príncipe Filipe, marido da monarca.

"Ele tem um caráter forte. Acho-o extraordinariamente interessante - a sua infância, por exemplo, é algo impossível de inventar. A alma da segunda temporada vai ser a sua complexidade", assegurou Peter Morgan, criador do drama, num evento promovido esta semana pela Royal Television Society.

E os alegados casos extraconjugais do marido de Isabel II, será que chegarão ao pequeno ecrã? "Isto é uma conversa livre de spoilers! Ainda estamos a definir e a alterar coisas", alertou o responsável, antes de deixar escapar: "Mas não é verdade que toda a gente na Grã-Bretanha sabe que ele teve um caso?".

O Príncipe Filipe, duque de Edimburgo, é interpretado por Matt Smith. A Rainha Isabel II, por sua vez, é responsabilidade de Claire Foy, que este ano já foi galardoada com um Globo de Ouro por esse papel.

Embora não tenha revelado mais detalhes sobre as personagens, Morgan garante que a nova temporada irá começar exatamente no momento onde terminou o último episódio. "Portanto", esclarece, "a partir de 1956 e até 1964".

"Claire Foy e Matt Smith são levados ao limite, em termos de idade. Se levássemos a temporada mais para a frente no tempo, teríamos de arranjar outros atores [devido ao envelhecimento da rainha e do príncipe] ", explicou o responsável.

Já sabemos que é precisamente isso que vai acontecer, se realmente se confirmar uma terceira temporada. Mas Peter Morgan ainda não dá certezas. "Estamos a falar com a Netflix sobre isso, mas queremos ver como é que a segunda temporada corre. Estamos cheios de trabalho, neste momento. Já comecei a pensar numa terceira temporada, já fiz algum trabalho de preparação e gostaria de avançar. Mas, neste momento, estou assoberbado", reconheceu.

A estreia da segunda temporada de The Crown está prevista para novembro.