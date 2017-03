Pub

À semelhança do que já tinha feito com "Ministério do Tempo", a RTP acaba de encomendar uma segunda temporada da série de comédia "Sim, Chef", protagonizada por Miguel Guilherme e com a participação de atores como Benedita Pereira, Eric Santos e Diogo Martins, entre outros, no elenco.

Ao DN, Virgílio Castelo revela que "o balanço da primeira temporada é muito positivo" e que o projeto "tem dado bons resultados ao nível das audiências e mostrou ser do agrado tanto do público como dos críticos, que elogiaram a sua qualidade", conta o consultor para a ficção nacional da estação pública.

Ainda não está definida uma data de arranque de gravações ou de estreia para a segunda leva de episódios. A primeira temporada, que se estreou no primeiro canal da estação pública a quatro de janeiro, é exibida às quartas-feiras logo a seguir ao "Telejornal".