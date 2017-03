Pub

O ator e apresentador de "Celebrity Apprentice" e o presidente americano continuam a trocar provocações no Twitter.

Depois de o presidente Donald Trump ter afirmado, na sua conta de Twitter, que o ator de Exterminador Implacável não tinha saído voluntariamente do programa Celebrity Aprentice mas que em vez disso tinha sido "despedido" pelas más audiências, Schwarzenegger resolveu ripostar, dando um conselho a Trump: "Devia pensar em contratar um novo autor de piadas e um verificador de factos", escreveu:

Arnold Schwarzenneger foi apresentador do programa Apprentice, da NBC, por uma única temporada, depois de Trump ter sido a cara do programa durante 14 anos. Donald Trump manteve-se como produtor executivo, apesar de ser candidato à presidência e depois Presidente dos EUA, o que gerou alguma controvérsia.

Desde o início da temporada que Shwarzenegger e Trump trocavam comentários nas redes sociais, sobretudo devido às fracas audiências do programa e ao facto do ator ser um apoiante de Hillary Clinton. Agora, quando anunciou que não voltaria para uma segunda temporada, Shwarzenegger explicou: "Com Trump envolvido, as pessoas não querem participar ou apoiar, nem como espetadores, nem como patrocinadores, nem de qualquer outra forma". E era claro que Trump não iria ficar calado perante as acusações.

Na terça-feira passada, quando falou ao Congresso, o presidente americano garantiu que "O tempo para as lutas triviais ficou para trás". Mas, aparentemente, não vai conseguir manter a sua promessa.