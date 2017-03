Arnold Schwarzenegger sucedeu a Donald Trump no "Celebrity Aprentice" mas não votou nele nas presidenciais apesar de ser Republicano

"São tempos muito polarizados e este show foi apanhado nessas divisões todas", justificou o ator norte-americano e ex-governador da Califórnia

Arnold Schwarzenegger anunciou esta sexta-feira que vai deixar de ser o protagonista do reality show da NBC que projetou nacionalmente a imagem de Donald Trump, o "Celebrity Aprentice" (algo que se pode traduzir por "Aprendiz de Celebridade").

Schwarzenegger disse que "adoraria" voltar a trabalhar com toda a equipa que o apoiou, mas só num programa "sem este lastro", segundo o site da revista Forbes.

A decisão de sair está tomada e é irrevogável. Questionado se poderia regressar, foi categórico: "Recusaria." Explicando: "Com Trump envolvido, as pessoas ficam com uma má imagem e não querem estar ligadas, nem como espetadoras nem como patrocinadoras."

Donald Trump deixou o programa para se candidatar a presidente e Schwarzenegger sucedeu-lhe mas as audiências começaram imediatamente a baixar. Trump reagiu no Twitter: "Grande coisa ele ser uma estrela de cinema. Comparem com a minha temporada. Mas que se lixe, ele [Schwarzenegger] Kasich & Hillary."

Uma fonte da NBC disse à revista "Hollywood Reporter" que não está decidido se o show será ou não mantido no ar.