A participação portuguesa motivou muitos comentários nas redes sociais

Se as pontuações da Eurovisão fossem atribuídas nas redes sociais, a canção de Salvador Sobral seria claramente a favorita a vencer o festival no sábado. De todas as músicas partilhadas ontem à noite na página de Facebook da organização, incluindo a espanhola e italiana, que têm passagem direta, nenhuma chegou perto do número de gostos de "Amar pelos dois", com mais de 45 mil e quase 20 mil partilhas.

A albanesa Lindita, que não passou à segunda fase, conseguiu 14 mil "gostos". A italiana, que já está apurada porque o país faz parte do grupo de grandes financiadores do certame e que é a grande favorita, tem menos de quatro mil.

Também no canal de YouTube da Eurovisão a música portuguesa é a mais vista, com quase 100 mil visualizações. A segunda mais vista é a da Bélgica, com 84 mil visualizações e mais polémica, já que a atuação ao vivo de Blanche não correu especialmente bem.

A participação portuguesa também motivou muitos comentários nas redes sociais, de utilizadores portugueses e estrangeiros, com duas a referências a misturarem-se: a da vitória portuguesa no Euro de futebol, no ano passado, e Fátima, já que a final é a 13 de maio. Em Portugal, o nome de Salvador Sobral é um dos temas mais populares naquela rede social.

Na semana passada, o Google News Lab fez um exercício em que dava pontos pelas pesquisas para descobrir quem seria o vencedor: segundo este sistema, a canção portuguesa ficaria em quinto.

