O representante de Portugal no evento desfilou na passadeira vermelha com restante comitiva

Salvador Sobral e a restante comitiva portuguesa já estão em Kiev, na Ucrânia, para participar no Festival da Eurovisão. O representante de Portugal no evento mostrou-se descontraído durante o desfile que aconteceu no domingo numa extensa passadeira vermelha.

José Carlos Malato, o apresentador da RTP que vai fazer os comentários das emissões relativas à Eurovisão, descreveu a chegada de Salvador Sobral, de quem se confessa fã, como "apoteótica."

Salvador Sobral, intérprete do tema "Amar pelos Dois", da autoria da irmã, Luísa Sobral, vai atuar amanhã, na primeira semifinal da Eurovisão. A segunda semifinal acontece na quinta-feira e a final, onde se espera que o cantor português esteja presente, visto ser um dos favoritos, é no dia 13, sábado.

Luísa Sobral representou o irmão nos primeiros ensaios do concurso, a 30 de abril e 4 de maio.

