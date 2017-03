Pub

Um fã decidiu leiloar um saco com "ar vindo diretamente" do concerto de Adele na Austrália

O lance mínimo era de 14,95 dólares australianos (10,59 euros). Há já quem ofereça 15 dólares (10,6 euros) e quem esteja disposto a dar 15,45 (10,95). Os valores não são exorbitantes, mas o caso pode mudar de figura quando se trata de um "saco de ar do concerto de Adele" no Adelaide Oval, na Austrália. O objeto em questão está à venda no Ebay.

"Agarre um pedaço da história e adicione-a à sua coleção sobre a Adele. Um verdadeiro fã deve ter este ar", escreve o usuário Shaun McDonough no site de vendas. "Faça agora a sua oferta. Por favor, note que estou a vender o ar dentro de um saco de sandes", acrescenta McDonough, garantindo ainda que o item está "como novo".

Uma imagem do saco que identifica a data (dia 13 de março passado) e uma segunda fotografia que mostra o local exato no Adelaide Oval onde o ar foi captado completam a venda.

E atenção: As devoluções não são aceites!

