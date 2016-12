Pub

Justificou-se às autoridades dizendo que estava a "lutar por amor"

Um russo de 40 anos decidiu entrar no Aeroporto Internacional de Kazan, na Rússia, e deslocar-se até ao terminal... de carro. O homem, que estava embriagado, foi identificado como Raslan Nurtdinov e, segundo a BBC, foi condenado a 15 dias de prisão devido aos estragos materiais que provocou com o automóvel.

Veja as imagens.

Segundo a imprensa local, Nurtdinov justificou-se dizendo que estava a "lutar por amor": alega que entrou de carro no aeroporto porque ia ter com uma mulher para se declarar.

Nas imagens, são visíveis os esforços dos funcionários do aeroporto, que tentam demover o russo e impedi-lo de entrar no aeroporto ao volante, mas acabam por ter de correr para escapar do automóvel, visivelmente danificado das colisões com as paredes e portas de vidro.