O canal de informação da estação pública emite programação especial, com análise do momento por convidados em estúdio

A RTP3 prepara-se para acompanhar a par e passo a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A partir das 15.00, o canal de informação da estação pública coloca no ar uma emissão especial que inclui a análise do momento político com vários convidados em estúdio.

António Vitorino, Augusto Santos Silva, Tiago Moreira de Sá, Mónica Ferro, Pedro Magalhães, Ana Santos Pinto, Lívia Franco, Carlos Gaspar, Bernardo Pires de Lima, Carneiro Jacinto, Vitor Gonçalves, Filipe Vasconcelos Romão e Pedro Adão e Silva são alguns dos comentadores da emissão. A condução estará a cargo dos jornalistas António Esteves, Estela Machado, Ana Lourenço e Márcia Rodrigues.

A partir das 23.00, Ricardo Alexandre é chamado a apresentar um programa especial sobre o futuro dos EUA com Donald Trump como presidente.