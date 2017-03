Pub

Em mais um evento da comemoração dos 60 anos da Rádio e Televisão Pública, Gonçalo Reis e António Costa sublinharam a importância do site RTP Arquivos, como concretização de "serviço público".

A estação pública de rádio e televisão apresentou esta segunda-feira o site RTP Arquivos, onde estão grande parte das imagens captadas pelas suas câmaras ao longo dos 60 anos de existência, assinalados esta terça-feira. O acervo, que conta com mais de 6500 conteúdos, é gratuito e acessível a partir do computador, tablet e smartphone.

Serviço público foi o denominador comum das intervenções de António Costa e Gonçalo Reis, presidente da RTP, durante o lançamento e perante alunos, jornalistas, funcionários da estação e membros do Governo. O primeiro-ministro apontou para o novo site evidenciando a execução de uma das missões da RTP - "a preservação do património histórico nacional." Costa salientou ainda que "era difícil encontrar melhor forma de celebrar o aniversário". "É difícil imaginarmos a nossa vida sem a RTP - é a nossa história. A memória individual para cada um de nós. O conhecimento é o suporte essencial da inovação. Este Arquivos é um grande momento de concretização da política do conhecimento aberto", frisou.

Gonçalo Reis antecedeu Costa para explicar que a RTP, ao celebrar 60 anos, quer "olhar para o futuro", pretendendo criar, também a partir do Arquivos "uma nova relação da RTP com as pessoas". Trata-se também de um "projeto incremental, alimentando o arquivo todos os meses com o mínimo de 2 mil conteúdos", garantiu o administrador da estação pública.

No site estão em destaque imagens da revolução de abril de 1974, de Mário Soares e de Amália, momento e figuras maiores da história nacional. Ainda assim, são muitos os conteúdos disponibilizados - 6500 para começar, que pretendem vir a ser 25 mil no final do ano. Imagens que muitos nunca viram estão agora à distância de um clique, num compromisso da estação com o serviço público prestado aos portugueses.

É possível pesquisar também por programas, podendo redescobrir-se formatos que marcaram a história do humor nacional, como O Tal Canal, ou momentos inesquecíveis do desporto europeu de seleções, como a final de 2004, em Lisboa. As primeiras telenovelas a serem transmitidas em Portugal estão também na plataforma, como Vila Faia. Há ainda a opção de conhecer o passado por blocos de dez anos, com Décadas de ... para cada uma que passou, começando nos anos 30.

Além da visualização, gratuita, é possível adquirir o conteúdo a título pessoal ou institucional, com os preços dos vídeos a variarem consoante o fim da utilização.

